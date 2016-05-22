الإمارات الأولى إقليميا والثالثة عالميا في استخدام LiFi

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بعد فرنسا وبلجيكا في استخدام تقنية لاي فاي "LiFi" للاتصال بالإنترنت والتي طورتها شركة زيرو1 للتكنولوجيا.

وتعمل هذه التقنية عبر اتصال لاسلكي ينقل البيانات عالية السرعة باستخدام الضوء، أي بواسطة التواصل بالضوء المرئي أو VLC بدلاً من ترددات الراديو.

وقد وقعت زيرو1 أخيراً عقد شراكة مع شركة دو، حيث قدما معاً عرضاً توضيحياً لإمكانيات التقنية في دبي، والذي سيعزز من مشروعها كمدينة ذكية، كما ستقدم إمكانات لا نهائية للإنترنت.

وعن الدول التي تُستخدم فيها حالياً هذه التقنية فهي فرنسا وبلجيكا. فيما تقوم الشركة حالياً بتسليم نموذجها الأول لعميلها مكتب البريد والاتصالات، وهي هيئة حكومية متخصصة في تقنية المعلومات والخدمات في فرنسا.