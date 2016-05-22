تعرف على السترة الذكية

أعلنت شركة غوغل خلال فعاليات مؤتمر المطورين Google I/O 2016 أن السترة الذكية، التي يجري تطويرها في إطار مشروع يُسمى “مشروع جاكارد” Project Jacquard، ستُطرح للبيع في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت عملاقة التكنولوجيا الأميركية قد كشفت النقاب عن مشروع جاكارد، الذي تعمل عليه بالتعاون مع شركة الأزياء مواطنتها Levi’s، في نسخة العام الماضي من المؤتمر، والذي يتمثل في خلق “قماش ذكي” قادر على تحويل الملابس إلى أجهزة متصلة بالإنترنت.

وتبدو السترة الذكية Levi’s Commuter x Jacquard كأي سترة أخرى، ولكنها تسمح لمرتديها، من خلال لمس الكُم، بالرد على المكالمات الهاتفية، والوصول إلى خدمات الملاحة، والتحكم بالملفات الصوتية، وغير ذلك.

وتستهدف Levi’s Commuter x Jacquard راكبي الدراجات، وهي تأتي لمساعدتهم في التركيز على القيادة. وهي ستعمل مع خدمات مثل، سبوتيفاي، وخرائط غوغل، وسترافا، ثم إن غوغل ستتيح للمطورين جعل تطبيقاتهم تدعمها.

وقامت غوغل بحياكة القماش القابل للمس في كُم السترة، ليحوله إلى ما يشبه الشاشة اللمسية التي يمكن تمرير الأصابع عليها أو النقر للتحكم بالتطبيقات من السترة مباشرة، وهي تتصل بالهواتف الذكية عبر تقنية البلوتوث.

يُذكر أن المنطقة اللمسية على كُم السترة تكون ظاهرة مع بعض الخيوط البارزة، وهي تمتاز بأنها رقيقة السماكة ومرنة، ثم إنه يوجد رقائق إلكترونية توضع ضمن زر الكُم، ويمكن إزالة ذلك الجزء عندما يُراد غسل السترة.

وتقول غوغل إن السترة متينة بما فيه الكفاية للتعامل معها مثل أي سترة أخرى، وذلك فيما يتعلق بالغسيل، والكي.

وتعتزم غوغل و Levi’s طرح السترة الذكية Levi’s Commuter x Jacquard بنسخة تجريبية خلال خريف 2016، على أن تُطرح النسخة النهائية في ربيع 2017. ولا معلومات حاليًا عن السعر.