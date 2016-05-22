لينوفو قد تطلق هاتفا قابلا للطي بنظام أندرويد

نشرت شركة موتورولا موبيليتي Motorala Mobility تسجيلًا مصورًا تشويقيًا على موقع يوتيوب يبرز هاتفًا لها يُصنف على أنه أحد أكثر الهواتف المحمولة شهرة وجمالًا في بداية الألفية الجديدة.

وسعت شركة الاتصالات الأميركية، المملوكة لشركة لينوفو الصينية، إلى جعل الناس يحنون إلى الماضي، إذ ظهر في الفيديو طلاب في المدرسة الثانوية مع ما كان شائعًا تلك الأيام فيما يتعلق باللباس وقصات الشعر واستخدامات الهاتف المحمول.

وقالت موتورولا في وصف الفيديو الذي نشرته بهدوء: "ارجع بالزمن إلى أيام (الهاتف) Razr أمس واستعد للمستقبل".

وقد فُسرت هذه العبارة بأن الشركة تعتزم إعادة إحياء هذا الهاتف وتقديمه بما يناسب ما تقدمه الهواتف الذكية من مواصفات، أي أنها قد تطلق هاتفًا قابلًا للطي يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وكانت موتورولا قد أطلقت الهاتف Razr في العام 2004، وبفضل النجاح الكبير الذي حققه، تمكنت الشركة من بيع 130 وحدة منه، فقد كان رمزًا للهواتف "الرشيقة والجميلة"، خاصة لدى فئة المراهقين من المستخدمين.

يُذكر أن الشركة أشارت في نهاية الفيديو إلى حدث تعتزم عقده يوم 9 يونيو المقبل.