بالصور.. "بيبر" روبوت ياباني يضحك ويقدم القهوة

طلبت شركة يابانية من الناس اقتراح أفكار لما يمكن إضافته إلى روبوت ذكي ابتكرته، كما تقدم مجموعة أدوات تطوير لحث المبرمجين على الإبداع.

وأطلق على الروبوت اسم (بيبر) ويحقق مبيعات كبيرة بسرعة ويمكنه الضحك وتقديم القهوة ويعمل بالفعل نادلا وبائعا وممثلا لخدمة المبيعات في نحو 500 شركة في اليابان.

وتوفر شركة سوفت بنك التي ابتكرت (بيبر) الآن مجموعة أدوات تطوير برمجيات من شأنها أن تتيح تطوير مهام جديدة له.

وكشف النقاب عن الأدوات الجديدة قبل بدء طرح الروبوت في الولايات المتحدة في يوليو/تموز.

ويصل سعر (بيبر) إلى 198 ألف ين (1800 دولار) ويكثر الطلب عليه في اليابان. وبيعت أول ست مجموعات من الروبوت وتضم الواحدة منها نحو ألف منه في أقل من دقيقة.