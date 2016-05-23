تسريب صورة محتملة لخلفية هاتف "آيفون 7"

انتشرت صورة على موقع التدوين الصيني ويبو Weibo اليوم تُظهر الجهة الخلفية من هاتف" آبل" المرتقب "آيفون 7"، ويشير المستخدم الذي قام بنشر الصورة إلى أنها حقيقية وليست صورة لنموذج تجريبي للجهاز بالحجم الطبيعي أو غطاء خلفي.

وتظهر الصورة الكاميرا الخلفية الجديدة والتي عملت "آبل" على التقليل من بروزها نحو الخارج، والتي تتموضع بشكل يختلف مقارنة بهاتف "آيفون" الحالي، حيث تبدو أقرب للزاوية العلوية اليسرى.

ويوحي تصميم الكاميرا الجديد بالعديد من التحسينات الجوهرية في دقة الصورة وجودة الفيديو، كما تظهر عدسة الكاميرا بشكل أكبر قليلًا من كاميرا هاتف "آيفون 6 إس" والتي تأتي بدقة 12 ميغابيكسل، مما قد يعني إمكانية تحسن الكاميرا في الجيل المقبل من الهاتف.

ويتوقع أن يتم تزويد النسخة الأكبر "آيفون 7 بلس" وبشكل حصري بكاميرا خلفية مزدوجة، وذلك بسبب تحقيقه لمتطلبات المساحة الفيزيائية للكاميرا المزدوجة، كما يفترض أن يستخدم الهاتف تقنيات دمج الصور لخلق الصورة النهائية الملتقطة عبر الكاميراتين المختلفتين.

كما يبدو من الصورة المسربة بأنه تم إعادة تصميم أماكن تموضع الهوائيات، وقد أظهرت العديد من التسريبات السابقة بأن الشركة تعتمد نهجا مبسطا من حيث إضافتها للهوائيات على حواف الهاتف.

ويبدو أن هاتف "آيفون 7" لن يمثل تحولاً كبيراً في لغة تصميم شكل وهيكل الهاتف، بل يبدو أن التركيز سيكون على الكاميرا والمعالج وشريحة الرسوميات والتحديثات الداخلية الأخرى.

وانتشرت سابقاً إشاعات عن إمكانية تزويد الهاتف بميزة مقاومة الماء، الأمر الذي قد يتزامن مع قرار "آبل" إزالة منفذ سماعات الرأس، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف خلال حدث "آبل" الإعلامي في الخريف، وعلى الأرجح في أوائل شهر سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى قيام موقع فرنسي اليوم بنشر ما قال بأنه نموذج أولي لهيكل هاتف "آبل" المرتقب "آيفون 7"، والذي يكشف عن وجود مكبري صوت إضافيين، إضافة إلى غياب منفذ سماعات الأذن.