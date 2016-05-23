سامسونغ تروج لـGalaxy S7 Edge بنسخة عملاقة بموسكو

أقامت شركة "سامسونغ" لوحة إعلانية على شكل هاتفها الذكي الأحدث غالاكسي إس7 إيدج Galaxy S7 Edge، ولكنه كبير جدا لدرجة أن غطى بناءً كاملًا في العاصمة الروسية موسكو.

ويبلغ قياس هاتف آيفون إس 7 إيدج الضخم، الذي أقيم على أحد جوانب بناء في حي سوكول بموسكو، 80 مترًا طولًا و40 مترًا عرضًا.

ويمتاز هذا الهاتف بشاشته الهائلة التي تعرض الإعلانات الترويجية لهاتف جالاكسي إس7 إيدج، كما أنها تمتاز أيضًا بشكلها الفريد الذي يبدو فعلًا كشاشة الجهاز منحنية من الجانبين.

يشار إلى أن الهاتفين جالاكسي إس7 وجالاكسي إس7 إيدج اللذين أُطلقا مبكرًا ساهم في تسجيل سامسونج التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، نتائج مالية أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي.

وجاءت هذه النتائج مشجعة للمساهمين بعد نتائج العام الماضي المخيبة للآمال والتي أدت إلى خسارة "سامسونغ" أكثر 8 مليارات دولار في القيمة السوقية، مع المنافسة الشديدة التي تواجهها من قبل شركة "آبل" في فئة الهواتف عالية المواصفات، ومن قبل الشركات الصينية التي تشهد نموًا سريعاً، مثل "هواوي" و"شاومي" في فئة الأجهزة المنخفضة.

وفي محاولة منها لحماية حصتها في سوق الهواتف الذكية، سارعت الشركة الكورية الجنوبية إلى إطلاق هاتفيها الذكيين غالاكسي إس7 وغالاكسي إس7 إيدج في شهر مارس الماضي، أي قبل شهر من الموعد المعتاد، وحتى قبل إطلاق الشركات المنافسة لجديدها من الهواتف.