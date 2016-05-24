رسميا.. تويتر تستثني الأسماء والصور من الـ140 حرفا

أعلنت تويتر اليوم الثلاثاء رسمياً أن أسماء المستخدمين names@ في الردود لن تُحسب في تعداد الحد الأقصى للتغريدات والبالغ 140 حرفاً، في خطوة طال انتظارها للسماح للمستخدمين بعدد أكبر من الحروف للتعبير عن أفكارهم.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن التغريدة تطورت على مدى العقد الماضي من مجرد 140 حرفاً إلى لوحة غنية بالصور، والفيديوهات، والوسوم، ومقاطع الفيديو من خدمة فاين، وأكثر من ذلك.

وأردفت تويتر بالقول إنها أضافت خلال الأشهر القليلة الماضية القدرة على التصويت، والتفاعل “بسرعة وذكاء” باستخدام الصور المتحركة GIFs، ومشاركة ما يُبث مباشرة عبر خدمة بريسكوب.

وأوضحت تويتر، التي تكافح لمعالجة الركود في نمو مستخدميها، أنها ستُجري في الأشهر القادمة تغييرات لتبسيط التغريدات بما في ذلك ما يُحسب في الـ 140 حرفًا المسموح بها، على سبيل المثال، أسماء المستخدمين لن تُحسب في الردود والمرفقات، مثل الصور، والصور المتحركة، والفيديوهات، والتصويتات.

يُذكر أن هذا التغيير سيكون متاحا في غضون الأشهر المقبل، أما الآن فستقوم تويتر بإعلام المستخدمين والمطورين بهذه التغييرات حتى يعمل كل شيء كما ينبغي عند طرح التغيير الجديد.

وبالإضافة إلى التغييرات المذكورة آنفًا، قالت تويتر إنها تخطط لمساعدة المستخدمين على الاستفادة أكثر من التغريدات، بما في ذلك توفير طرق جديدة لجعل الاستخدامات الحالية أسهل وتمكين أخرى جديدة، كل ذلك دون التفريط بما يجعل تويتر المكان الأفضل للتعليق المباشر، والاتصالات، والمحادثات.