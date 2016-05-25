جديد سامسونغ.. حاسب لوحي يتعرف على قزحية العين

أعلنت شركة سامسونغ، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حاسب لوحي جديد في الهند يمتاز بأنه يدعم تقنية التعرف على قزحية العين، وذلك بغية استخدامه في القطاع الحكومي من خلال ما قالت إنه جهاز حيوي (بيومتري) "متكامل وآمن للغاية".

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية في بيان على مدونتها إن الحاسب، الذي أطلقت عليه اسم “غالاكسي تاب آيريس” Galaxy Tab Iris سيوفر خدمات إلكترونية وغير نقدية في مختلف التطبيقات مثل الأعمال المصرفية، وخدمات الحوكمة الإلكترونية مثل جوازات السفر، والضرائب والرعاية الصحية والتعليم.

ويأتي الحاسب اللوحي الجديد، الذي يدمج تقنية التعرف على قزحية العين، لمساعدة الحكومة الهندية على نشر "رؤية الهند الرقمية" المتمثلة في توفير التقنية بحيث يُتاح لكل مواطن من هذا البلد الوصول إلى فوائد الإشراك المالية.

وفيما يتعلق بمواصفات Galaxy Tab Iris، فهو يقدم شاشة بقياس 7 بوصات وبدقة 1024×600 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 1.5 غيغابايت، و8 غيغابايتات من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 200 غيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويضم الجهاز، الذي يعمل بالإصدار 5.0 "لوليبوب" من نظام التشغيل أندرويد، معالجا رباعي النوى بتردد 1.2 غيغاهرتز، وهو يدعم شبكات الجيل الثالث 3G فقط.

ويملك Galaxy Tab Iris، الذي يزن 327 غراما ويأتي بسماكة 9.7 ميليمترات، كاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسلات إلى جانب كاميرا مسح قزحية العين، كما يملك بطارية بسعة 3,600 ميلي أمبير/ساعة.

وتعتزم سامسونغ طرح الحاسب اللوحي الجديد بسعر يعادل 200 دولار أميركي، ولا معلومات حاليا إن كانت الشركة تعتزم طرحه خارج السوق الهندية.