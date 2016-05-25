غوغل تعرض إعلانات البحث المحلية على خرائطها

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق ميزة جديدة لعرض "إعلانات البحث المحلية" على خرائطها، وذلك بغية تمكين أصحاب الأنشطة التجارية من الترويج.

وأوضحت عملاقة التكنولوجيا الأميركية أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية الوصول إلى العملاء الذين يبحثون عن أنشطة تجارية مثل أنشطتهم على خرائط غوغل، ويمكن لهذه الإعلانات الظهور على أجهزة الحاسب المكتبية وأجهزة الجوّال من خدمة الخرائط.

وقالت غوغل: "إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا محليًا، فإن الإعلان على خرائط غوغل سيمثل وسيلة فعَّالة لجذب العملاء المتواجدين في أماكن قريبة". وأضافت الشركة أن الإعلانات على خرائط غوغل تُيسِّر للأشخاص سبل الاتصال بأنشطتهم التجارية والعثور على مواقعهم الفعلية.

وحتى يتمكن صاحب النشاط التجاري من عرض إعلانات البحث المحلية على خرائط غوغل، أوضحت الشركة أنه يتعين عليه تمكين إضافات المواقع لحسابه في خدمة الإعلانات AdWords.

وفيما يخص إعلانات البحث المحلية على خرائط غوغل للأجهزة المكتبية، فإنها ستُعرض في موضعين: الأول ضمن قائمة نتائج البحث أسفل مربع البحث، والثاني على الخريطة.

وأوضحت غوغل أن مواقع الإعلانات ستظهر على الخريطة برمز أرجواني ومصحوبةً باسم النشاط التجاري، وإذا نقر أحد الأشخاص على الرمز الأرجواني أو الإعلان في مربع البحث، فسيتم توسيعه لإظهار التفاصيل المتعلقة بالنشاط التجاري. وقد يحتوي الإعلان أيضًا على زر للاتجاهات، بحيث يمكن لأي شخص الحصول على الاتجاهات إلى النشاط التجاري بسهولة.

أما بالنسبة لإعلانات البحث المحلي على خرائط غوغل للجوّال، فعندما يُجري أحد الأشخاص عملية بحث في خرائط غوغل للجوّال، تصبح إعلانات البحث مؤهَّلة للظهور كأحد النتائج المدرجة أسفل مربّع البحث والخريطة. ويظهر على الخريطة أيضًا رمز أرجواني يوضح موقع النشاط التجاري.