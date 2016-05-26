رسمياً.. آبل تطلق نسخة من موقعها الإلكتروني باللغة العربية

أطلقت شركة آبل رسمياً، اليوم الخميس، نسخة باللغة العربية من موقعها الإلكتروني، وذلك في خطوة جديدة لدعم السوق العربية بعد إطلاق أول متجر لها في المنطقة العام الفائت.

وأصبح موقع آبل Apple.com يدعم اللغة العربية فقط على النسخة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت تدعم اللغة الإنجليزية فقط.

يُذكر أن نسخ موقع آبل الإلكتروني الخاصة بالدول العربية الأخرى، مثل السعودية ودول الخليج العربي الأخرى، فضلًا عن مصر والأردن ما تزال تدعم الإنجليزية، في حين تدعم نسختا تونس والمغرب اللغة الفرنسية.

وتظهر أقسام الموقع كافة وقد تُرجمت إلى العربية، بما في ذلك معلومات الأجهزة والخدمات الخاصة بالشركة.

يُشار إلى أن شركة آبل كانت قد افتتحت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أول متجرين لها في المنطقة العربية بإمارتي دبي وأبوظبي.

