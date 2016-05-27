"سامسونغ" تطلق نسخة باتمان من هاتف Galaxy S7 Edge

أطلقت شركة "سامسونغ" نسخة خاصة من هاتفها "غالكسي إس 7 إيدج Galaxy S7 Edge"، والتي تم استيحاء تصميمها من شخصية البطل الخارق الشهير باتمان.

وتأتي النسخة الخاصة من الهاتف باللون الأسود، مع بعض اللمسات الذهبية، مع شعار باتمان على ظهر الهاتف، وستباع النسخة الخاصة في شكل حزمة تحتوي على بعض المحتويات الإضافية، حيث إن الهاتف يأتي مع نسخة خاصة من نظارات سامسونغ للواقع الافتراضي Gear VR باللون الأسود، بجانب غطاء مطاطي مستوحى من شخصية باتمان، مع نسخة من سلاح باتمان الشهير باللون الذهبي.

ويبدو أن الشركة لن تطرح كميات كبيرة من النسخة الجديدة، لكنها ذكرت أنه سيكون متوفراً بدءاً من أوائل شهر يونيو القادم في بعض المناطق، والتي تتضمن: الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأميركا اللاتينية وروسيا، وقالت إنها ستعلن قريباً عن المزيد من الأسواق التي سيطرح فيها الهاتف.

وأطلقت "سامسونغ" على النسخة الخاصة من الهاتف اسم Galaxy S7 Edge Injustice Edition، حيث إنها مستلهمة من اللعبة المعروفة Injustice: Gods Among Us، وموجهة بالأساس لعشاق اللعبة، وذلك بالتعاون مع شركة ورنر بروس Warner Bros.

وذكرت "سامسونغ" عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن "سامسونغ" دائماً ما تريد تقديم أفضل تجربة لعب على هواتفها الذكية لمستخدمي هواتفها، وتؤكد الخطوة الجديدة التزام "سامسونغ" بهذا المبدأ تجاه عشاق الألعاب.