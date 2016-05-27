"Ghost for Chat" لإخفاء آخر ظهور لك على ماسنجر

يقلق العديد من الأشخاص حول خصوصيتهم عندما يستخدمون فيسبوك كونه يُتيح للآخرين معرفة آخر تواجد للمستخدم داخل خدمة دردشة فيسبوك، بالإضافة إلى إخبار الآخرين بوقت قراءة الرسائل الواردة للمستخدم، وهو أمر لا يحبّذه العديد من مستخدمي فيسبوك ماسنجر.

خدمة Ghost for Chat توفّر لمستخدميها إمكانية إبقاء حساباتهم غير مرئية داخل دردشة فيسبوك، بحيث يمكن لهم التحدّث إلى الجميع دون إظهار وقت التواجد الأخير للمستخدم داخل الخدمة، بالإضافة إلى عدم إظهار الضوء الأخضر بجانب صورة الملف الشخصي للمستخدم.

وتوفّر الخدمة ميزتين أساسيتين وهما Ghost Mode التي تسمح للمستخدم بإخفاء وقت آخر ظهور له على خدمة فيسبوك ماسنجر، والميزة الثانية هي Unseen Message التي تسمح للمستخدم بإخفاء وقت قراءته للرسائل الواردة، بحيث لا يعرف الطرف المرسل أن المستخدم قد قرأ رسالته، مع العلم أن الميزة الثانية تعمل بشكلٍ مجاني، أما الحصول على كافة الميزات يتطلب الاشتراك المدفوع بالخدمة.