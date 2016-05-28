تصميم Material Design من "سكايب" لحواسب أندرويد اللوحية

أطلقت خدمة الدردشة "سكايب" تحديثاً جديداً لتطبيقها على نظام التشغيل "أندرويد"، يجلب معه تصميم "ماتريال ديزاينMaterial Design " إلى الحواسب اللوحية العاملة بهذا النظام.

وأشارت "سكايب"، المملوكة لشركة "مايكروسوفت"، في منشور على مدونتها إلى أنها جلبت العام الماضي تصميم "ماتريال ديزاين" إلى تطبيقها على الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل التابع لشركة "غوغل"، وأنها تلقت الكثير من المراجعات التي تؤكد استحسان التصميم من قبل المستخدمين.

وقالت الشركة إن الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 7.0، من تطبيق "سكايب" لنظام "أندرويد" يجلب هذا التصميم إلى شاشات "أندرويد" الكبرى، أي إلى الحواسب اللوحية.