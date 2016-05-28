حاسب محمول على الظهر يدعم الواقع الافتراضي.. جديد HP

كشفت شركة إتش بي HP مؤخراً عن نموذج لحاسب جديد محمول على الظهر من فئة Omen يدعم الواقع الافتراضي VR، وذلك إلى جانب قيامها بالكشف عن مجموعة من أجهزة الألعاب الجديدة.

وأشارت الشركة إلى أن الحاسب الجديد ما زال في مرحلة التطوير، إلا أنه يعمل بواسطة معالجات شركة إنتل Core i5 أوCore i7، كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 غيغابايت.

وتم تزويد الجهاز بكل ما يلزم لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي أمثال HTC Vive أو Oculus Rift، حيث تُظهر الصور المنشورة وجود منفذي 3.0 USB ومنفذ HDMI وزر الطاقة ومقبس لسلك الطاقة ومنفذ لسماعات الرأس.

ولا تتوفر معلومات حول شريحة الرسوميات العاملة ضمنه أو السعر المتوقع، إلا أنه يحتوي على بطاريتين إحداهما لوحدة المعالجة المركزية والأخرى لشريحة الرسوميات.

وتقول إتش بي بأن عمر البطاريات محدود جدًا بحيث انها لا تدوم لأكثر من ساعة تقريباً، ويمكن تبديلها بدون الحاجة إلى إيقاف تشغيل النظام، وذلك بفضل وجود بطارية ثالثة أصغر.

ويزن جهاز Omen VR backpack أقل من 10 باوند أو 4.5 كيلو جرام، ويُمكن وصله بشكل لاسلكي بشاشة عرض وفأرة ولوحة مفاتيح من أجل إعداده واستكشاف الاخطاء وإصلاحها.

وتتزايد أهمية مثل تلك الأجهزة مع ازدياد شعبية الواقع الافتراضي وطرح العديد من الحلول مثل HTC Vive وOculus Rift، حيث يهدف الجهاز إلى جعل المستخدم قادر على استعمال نظارة الواقع الافتراضي المربوطة به بدون التقييد بمكان محدد.

تجدر الإشارة إلى قيام شركة "إم إس آي" بالإعلان عن حاسبها المكتبي المتنقل الجديدBackpack PC، والذي يُمكنه العمل بمثابة حاسب سطح مكتب قابل للارتداء يدعم تقنيات الواقع الافتراضي.