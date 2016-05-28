غوغل تحتفل بمرور سنة على إطلاق خدمة Google Photos

تحتفل شركة غوغل اليوم السبت بمرور عام على إطلاق خدمة تخزين ومشاركة الصور Google Photos، وبهذه المناسبة كشفت عن عدد من الإحصائيات المتعلقة بالخدمة.

وكانت شركة التكنولوجيا الأميركية قد أطلقت خدمة "صور غوغل" يوم 28 أيار/مايو 2015 لتكون منزلًا لجميع الصور المتحركة والصور المجمعة ومقاطع الفيديو حيث يمكن تنظيمها، ومشاركتها وحفظ وما يهم المستخدمين.

وكشفت غوغل أن عدد مستخدمي الخدمة بلغ 200 مليون شهرياً، وهي تضم أكثر من 1.6 مليار رسم متحرك، وفيلم وأشياء أخرى.

وقالت الشركة إن صور غوغل ساهمت في أن توفر على المستخدمين 13.7 بيتابايتا (13,700,000 غيغابايت) من مساحة التخزين على أجهزتهم، وقد يحتاج المرء لنحو 424 سنة لتصفح كل الصور المخزنة على الخدمة، ثم إنها طبقت 2 تريليون تسمية، من بينهم 24 ملياراً للصور الذاتية "سيلفي".

وللاحتفال بالذكرى السنوية الأولى على إطلاق الخدمة، نشرت غوغل عدداً من النصائح والحيل الخاصة بها، إضافة إلى التحديثات التي مرت على الخدمة خلال العام الماضي.

ومن بين النصائح ذكرت الشركة أنه يمكن النقر على زر Shift لرؤية قائمة باختصارات لوحة المفاتيح، كما يمكن تحرير مساحة أكبر مما هو متاح للمستخدم على الخدمة من خلال تحويل الصور من "الدقة الأصلية" Original quality إلى “دقة عالية” High quality.