مايكروسوفت تطلق تطبيق سطح المكتب البعيد لنظام ويندوز 10

أطلقت شركة "مايكروسوفت" اليوم النسخة النهائية من تطبيق سطح المكتب البعيد Remote Desktop لنظام "ويندوز 10"، والذي يُمكن تحميله الآن من متجر "ويندوز"، وتم تصميم التطبيق لمساعدة المستخدم على الوصول إلى عمله أينما كان.

ويسمح التطبيق للمستخدم بالاتصال بجهاز الحاسب الشخصي أو الخاص بالعمل عن بعد من أي مكان تقريباً، مع الحصول على تجربة غنية عبر بروتوكول سطح المكتب البعيد RDP مع RemoteFX، ويقدم اتصال آمن للبيانات والتطبيقات.

وعانى سابقاً مستخدمو نظام "ويندوز 10" الراغبين بالوصول إلى حواسيب أخرى من عدم وجود حلول سوى تطبيق "ويندوز فون 8.1" الذى صدر فى شهر مارس 2015، وقامت "مايكروسوفت" في الأشهر القليلة الماضية بإتاحة نسخة المعاينة من التطبيق الحالي الذي يُعتبر تطبيق "ويندوز 10" شامل.

ويقوم التطبيق الشامل الحالي باستبدال الإصدار 8.1 لنظام "ويندوز 10" للحواسيب والهواتف المحمولة، ويعمل هذا الإصدار من تطبيق Remote Desktop على أجهزة الحواسيب المكتبية والحواسيب اللوحية والهواتف المحمولة العاملة بنظام "ويندوز 10".

وتعمل "مايكروسوفت" على إطلاقه بشكل تدريجي، وسيكون متاح للمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيعمل التطبيق على حفظ اتصالات سطح المكتب وأسماء المستخدمين والبوابات والإعدادات العامة للجهاز.

ويسمح تطبيق سطح المكتب البعيد Remote Desktop ببث الصوت والصورة بشكل سلس بالإضافة لإمكانية إدارة كل الاتصالات البعيدة عن مركز الاتصال بشكل بسيط.

وتعمل "مايكروسوفت" على إضافة قائمة من المميزات الأخرى مثل الاتصالات المتزامنة المتعددة والدقة والاستدارة الديناميكية وإعادة توجيه الطابعة وإعادة توجيه البطاقة الذكية ودعم الميكروفون والتطبيقات المترجمة المحلية، حيث يدعم التطبيق حالياً اللغة الإنجليزية فقط.