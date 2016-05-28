"فيسبوك" توسع إعلاناتها إلى تطبيقات ومواقع الطرف الثالث

أعلنت شركة "فيسبوك" أن إعلانات عملائها ستظهر على مواقع الويب وتطبيقات الطرف الثالث، لأي مستخدم سبق أن زار موقعها الإلكتروني، وليس فقط للمستخدمين الذي يدخلون إلى شبكتها الاجتماعية.

ومع ذلك، يمكن للناس أن يختاروا الانسحاب من رؤية الإعلانات التي تقدمها "فيسبوك" على التطبيقات ومواقع الويب، وذلك بناءً على تفضيلات إعلاناتهم، حسب ما أوضحت الشركة في منشور على مدونتها نُشر أمس الجمعة.

يُشار إلى أن "فيسبوك"، حالها كحال بقية مزودي خدمة الإعانات على الإنترنت الآخرين، تستعمل الـ"كوكيز" لجمع البيانات عن عادات التصفح للمستخدمين، وذلك بغية عرض إعلانات ذات الصلة.

كما يُشار إلى أن الشركة، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.69 مليار مستخدم نشط شهرياً، تقدم خدمات الإعلان على شبكة الإنترنت تحت قسم "شبكات الجمهور" Audience Network .

وخلال الربع الأول من العام الحالي، جنت "فيسبوك" أكثر من 80% من عائداتها التي بلغت 5.20 مليار دولار أميركي من إعلانات الجوال.

وتطلق الشركة العديد من المزايا الجديدة لتكثيف أعمالها في مجال الإعلانات المحمولة وتشجيع العملاء على تجربة إعلانات الفيديو.