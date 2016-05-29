جوجل تبدأ اختبار تطبيق السفر Google Trips

سرب موقع إلكتروني لقطات من تطبيق السفر الذي تعمل شركة جوجل على تطويره منذ مدة، وقال إن الشركة أطلقت نسخة تجريبية منه.

وكان موقع الأخبار الهولندي AndroidWorld قد أفاد في شهر نيسان/أبريل الماضي أن عملاقة التقنية الأميركية تعتزم إطلاق تطبيق جديد للسفر يُسمى “رحلات جوجل” Google Trips.

وذكر الموقع وقتئذ أن التطبيق يساعد المستخدمين على تنظيم رحلاتهم، إضافة إلى إمكانية إرشادهم إلى الأماكن التي يمكن زيارتها، فضلًا عن دمج الحجوزات والتذاكر.

ونشر موقع Search Engine Roundtable أول أمس الجمعة لقطات من النسخة الخاصة بنظام التشغيل آي أو إس من تطبيق “رحلات غوغل” Google Trips، إلى جانب الرسالة التي بعثتها غوغل إلى المستخدمين التجريبيين.

وقامت جوجل بإتاحة فرصة تجربة التطبيق الجديد لما يُعرف بـ “الأدِلَّاء المحليين” Local Guides، وهم مستخدمون تتاح لهم إمكانية استكشاف ومراجعة نقاط الاهتمام المحلية وتقديم معلوماتهم للشركة.

ووفقًا لموقع Search Engine Roundtable، تصف شركة غوغل تطبيقها الجديد بأنه “مساعد السفر في جيبك”.

يُذكر أن الصور التي سربها الموقع تتطابق من الصور المسربة لنسخة نظام التشغيل أندرويد من التطبيق التي سربها موقع Android World الشهر الماضي.

يُشار إلى أنه ليس من المعلوم بعد متى تعتزم الشركة طرح تطبيق “رحلات غوغل” Google Trips لعموم المستخدمين، ويتوقع توفره لنظامي أندرويد وآي أو إس.