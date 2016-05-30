تعرف على مساعدة المنزلي Zenbo

كشفت شركة أسوس Asus الإثنين خلال حدثها الخاص Zenvolution، الذي عقدته في إطار مشاركتها بمعرض “كمبيوتكس تايبيه 2016” Computex Taipei 2016، عن روبوت المساعدة المنزلية “زينبو” Zenbo.

وقالت الشركة التايوانية في بيان رسمي إن Zenbo، الذي وُصف بأنه مفاجأة المعرض وبأنه “ألطف روبوت منزلي”، “روبوت منزلي ودود ومؤهل صُمم لتقديم المساعدة، والترفيه، والرفقة للأسر، ويهدف إلى تلبية احتياجات كل أفراد الأسرة في عصر الحوسبة واسع الانتشار هذا”.

وأضافت أسوس أنه ومع مجموعة كاملة من القدرات، بما في ذلك القدرة على التحرك بصورة مستقلة وفهم الأوامر المنطوقة، يمكن لـ Zenbo المساعدة في المنزل والتفاعل معه سهل وممتع.

وقد صُمم Zenbo للجميع، ولكن لديه وظيفة محددة تساعد كبار أفراد الأسرة على حماية صحتهم والترفه، وكذلك التمتع بحياة الرقمية المتصلة، وفق ما أوضحت الشركة في بيانها.

وكمساعد رعاية منزلية، تقول أسوس إن باستطاعة Zenbo تقديم تذكيرات مهمة ومريحة ومنطوقة للمعلومات المهمة وذلك على نحو استباقي، مثل مواعيد الطبيب، والأدوية، وجداول التمارين، وأي شيء آخر لا بد من أن يُذَّكر به.

كما يرصد Zenbo المنزل لحالات الطوارئ – مثل السقوط – ليقوم على الفور بالاستجابة لهذه الحالات عن طريق إخطار أفراد الأسرة المحددين على هواتفهم الذكية، بغض النظر عن مكان وجودهم.

وعندما يتلقون إشعار الطوارئ، يمكن لأفراد الأسرة التحكم بـ Zenbo عن بُعد للتحرك بالقرب واستخدام كاميرا Zenbo المدمجة لتفقد أحبائهم بأعينهم.

وتقول أسوس إنه يمكن استخدام Zenbo كرفيق ودود للمساعدة على سد الفجوة الرقمية بين الأجيال من خلال تسهيل مهمة إنجاز مجموعة متنوعة من المهام على الإنترنت – بما في ذلك إجراء مكالمات الفيديو، باستخدام وسائل االتواصل الاجتماعي، والتسوق، وخدمات بث الفيديو – وذلك باستخدام الأوامر الصوتية والمساعدة الموَّجهة.

ويمكن للأطفال استخدام Zenbo للاستماع إلى التسجيلات الصوتية المفضلة، كما يمكنهم استخدامه كرفيق يروي القصص التفاعلية والألعاب التعليمية.

ويدعم روبوت المساعدة المنزلية الجديد من أسوس ربطه بالأجهزة المنزلية الذكية للتحكم بها، بما في ذلك الإنارة، والتلفاز، ومكيف الهواء، وباب المنزل. ثم إنه قادر على تقديم المساعدة في المطبخ من خلال قراءة وصفات الطعام، ومؤقت.

وعند الخروج من المنزل، يلعب Zenbo دورًا مهمًا في الحفاظ على سلامته وأمانه، إذ إنه يعمل ككاميرا مراقبة عن بعد يمكن التحكم بها من أي مكان.

وتقول أسوس إن Zenbo يدعم عددًا متزايدًا من التطبيقات المخصصة التي تعمل على توسيع قدراته وجلب مزايا جديدة إلى المستخدمين، ويوفر برنامج Zenbo للمطورين الوصول إلى حزمة تطوير البرمجيات SDK الخاصة بالروبوت حتى يُتاح للمطورين جلب تطبيقاتهم إليه.