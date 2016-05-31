Pump Express 3.0لشحن الأجهزة المحمولة 70% في 20 دقيقة

عرضت شركة ميدياتيك MediaTek التايوانية، الاثنين، خلال مشاركتها بمعرض "كمبيوتكس تايبيه Computex Taipei 2016 " أحدث تقنيات شحن الأجهزة المحمولة والتي أطلقت عليها اسم Pump Express 3.0.

وتعد طريقة الشحن السريعة الجديدة بشحن بطارية الجهاز المحمول من نسبة 0% إلى 70% خلال 20 دقيقة، كما تسمح عملية شحن الجهاز لمدة 5 دقائق باستعماله في المكالمات لمدة ساعة.

وتشير الشركة إلى أن أحدث تقنياتها للشحن تقدم سرعة شحن عالية فضلاً عن الكفاءة، مما يؤدي إلى انخفاض درجات حرارة الهاتف أثناء عملية الشحن.

وتشير الشركة التايوانية إلى اعتبار تقنيتها للشحن عبر منفذ USB-C أول تقنية من نوعها في العالم تجاوز دائرة الشحن الإلكترونية داخل الهاتف وتقوم بإرسال التيار الكهربائي من المحول إلى البطارية بشكل مباشر.

وتقول شركة ميدياتيك التايوانية إنها تستخدم أكثر من 20 نظام حماية للتأكد من سلامة الجهاز والتخلص من مشاكل الحرارة الزائدة أثناء عملية الشحن.

وتنافس ميدياتيك شركة كوالكوم والتي طرحت سابقاً طريقة الشحن السريعة Quick Charge 3.0 والتي تقوم بشحن البطارية من 0% إلى 80% خلال 35 دقيقة.

كما أنها تنافس شركة أوبو Oppo الصينية لتصنيع الهواتف والتي تقدم تقنية شحن سريعة خاصة بها، والتي تدعي أنه بإمكانها شحن الهواتف خلال 15 دقيقة.

وأشارت ميدياتيك إلى أن تقنية الشحن السريعة Pump Express 3.0 ستتوفر لأول مرة على منصة معالجاتHelio P20، والتي ستكون متاحة لأجهزة عام 2016 في وقت لاحق من هذا العام.