Xperia E5.. جديد "سوني" بـ221 دولاراً فقط

أعلنت شركة "سوني"، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديدXperia E5 الذي ينتمي لشريحة الهواتف التي تقدم مواصفات مقبولة بسعر معقول.

ويقدم الهاتف Xperia E5 شاشة بقياس 5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 1.5 غيغاهرتز، و 16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 200 غيغابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويضم الجهاز معالجاً رباعي النوى من نوع ميدياتك إم تي6735MediaTek MT6735 وبسرعة 1.5 غيغاهرتز، إضافة إلى بطارية بسعر 2,700 ميلي أمبير/ساعة.

ويملك Xperia E5، الذي يأتي بسماكة 8.2 ميليمترات ويزن 147 غراما، كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع تقنية التركيز التلقائي، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل.

ويدعم الهاتف، الذي يعمل بالإصدار 5.0 "لوليبوب" من نظام التشغيل أندرويد، شريحتي اتصال SIM، كما يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE، وتقنية اتصالات المدى القريب NFC.

وتعتزم الشركة اليابانية طرح هاتفها الذكي الجديد Xperia E5 باللونين الأبيض والأسود، في أسواق أوروبا، وأميركا الجنوبية، والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بسعر يعادل 221 دولاراً أميركياً.