مايكروسوفت تدخل سوق الواقع الافتراضي من خلال ويندوز 10

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم الأربعاء، خلال حدث خاص أقامته بمعرض "كمبيوتكس تايبيه 2016" Computex Taipei 2016 في تايوان عن خطة جديدة تهدف إلى جلب تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز إلى نظام "ويندوز 10".

وقالت شركة البرمجيات الأميركية إن كافة مزايا النسخة الخاصة بنظارة الواقع المعزز التابعة لها "هولو لنز" HoloLens من نظام ويندوز، "ويندوز هولوجرافيك" Windows Holographic، ستُتاح قريباً للنسخ العادية من نظام "ويندوز 10" وستفتح الباب على مصراعيه لشركات صناعة نظارات الواقع الافتراضي لبناء نظارات للحواسب الشخصية.

ونشرت الشركة تسجيلًا مصوراً يرسم صورة لما تهدف إليه الشركة من خلال دمج الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والذي أظهر منح مستخدمي التقنيتين القدرة على التفاعل مع بعضهم، حتى وإن كانوا منفصلين مكانياً.

ويُظهر التسجيل المصور ثلاثة أشخاص، يملك اثنان منهم نظارة "هولو لنز"، بينما يملك الثالث نظارة الواقع الافتراضي "إتش تي سي فايف"، وكيف سمحت التقنية لهم رؤية بعضهم بعضاً وما يحيط بكل منهم والتعاون على إنجاز مشروع معاً.

وقالت "مايكروسوفت" للمطورين إنهم أن بنوا تطبيقات "ويندوز" شاملة لنظارات الواقع الافتراضي الآن، فإن نفس تلك التطبيقات ستعمل مع نظارات الواقع المعزز مثل "هولو لنز" لاحقًا.

وتهدف الشركة، التي لا تعتزم تطوير نظارة للواقع الافتراضي حاليا، من خلال خطوتها الجديدة إلى شق طريقها في هذا السوق، الذي تقدر شركة الأبحاث IDC أنه سيشهد شحن أكثر من 9.6 مليون وحدة خلال العام الحالي، وأكثر من 64.8 مليون بحلول عام 2020.