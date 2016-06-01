نسخة بجلد التمساح الأميركي من الهاتف "غالاكسي إس7 إيدج"

كشفت شركة "جفوري" GIVORI لتزيين وترصيع الهواتف عن نسخة من الهاتف الذكي "غالاكسي إس7 إيدج" Galaxy S7 Edge من "سامسونغ" مع تصميم جديد ضمن سلسلة تصاميم "سيينا".

وتقول "جفوري" إنها تحول أفضل الهواتف الذكية إلى إكسسوارات فاخرة، من خلال تعديلها باستخدام تصاميم مبتكرة تتبع في تنفيذها أرفع درجات الحرفية وتستخدم أرقى المواد.

وأضافت الشركة أن مجموعة الهواتف المعدلة ضمن علامة "سيينا" تتسم بالأناقة المبسطة واستخدام جلد التمساح ذي اللون البني المعروف بالاسم "سيينا" والذي يُضفي لمسة تعتيق مميزة على الهاتف الذي يأتي ببدن مطلي بالذهب الوردي.

وتُستخدم في تصميم الهاتف الذكي أفضل أنواع جلد التمساح الأميركي، المعروفة بمتانتها العالية وتتسم بملمس أكثر ليونة من ملمس جلد التمساح التقليدي. ويُعد جلد التمساح واحداً من المواد الخام التي تحظى بإقبال كبير من مصنّعي السلع الفاخرة، ويمتاز بالنعومة وبتقاسيم نافرة تشكّل نمطًا متسقًا أكثر من غيره من الجلود.

وتقول "جفوري" إن الهاتف الذكي "غالاكسي إس7 إيدج" بتصميم "سيينا" استطاع بالأناقة البالغة التي استقطبت في السابق اهتمام محبي هاتف "آيفون"، أن يثير انتباه محبي هواتف الشركة الكورية المصنّعة لهواتف "أندرويد".

وتتوفر هذه التصاميم بسعر 1.640 دولارا في عدة متاجر شهيرة في دولة الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن شركة "جفوري" تعمل على تعديل كل هاتف وبنائه باستخدام أرقى المواد، كالمعادن النفيسة والألماس الراقي والجلود الممتازة والعناصر النادرة والعتيقة.

ويتم إجراء جميع عمليات التعديل والتصميم يدويًا وبدقة عالية في إيطاليا وبريطانيا وسويسرا، من أجل ابتكار نسخ حصرية من بعض أكثر الهواتف الذكية رواجًا.

ويجري طلاء أجهزة "جفوري" بطبقة فلمية نانووية مقاومة للأكسدة وآثار بصمات الأصابع وشحوب اللون، كما تتمتع بدعم واسع بعد البيع، يشمل ضمانًا لسنة على جميع البرمجيات وعناصر الزينة والجواهر.