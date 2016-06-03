هذه هي أحدث إكسسوارات سامسونغ

أزاحت شركة سامسونغ الستار عن أحدث مُنتجاتها القابلة للارتداء وهي السوار الإلكتروني Gear Fit2 وسماعة الرأس اللاسلكية Gear IconX، وذلك ضمن إطار توسعها المستمر في سوق أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء.

وتم تصميم المنتجين بشكل يُلبي حاجة المُستخدمين فيما يخص اللياقة البدنية، ويتضمن الجهازان العديد من المُميزات مثل تقنية تتبع دقيقة ومشغل موسيقى مستقل لتزويد المُستخدمين بتجربة لياقة بدنية مُثلى.

ويحتوي جهاز Gear Fit2، والبالغ ثمنه 180 دولار، على مميزات مختلفة مثل نظام تحديد المواقع المدمج ضمنيًا ومُعدل ضربات القلب HRM، والتي توفر ردود فعل فورية للمُستخدم.

ويمكن لسماعة الرأس اللاسلكية للياقة البدنية Gear IconX والبالغ، ثمنها 200 دولار، تتبع معلومات اللياقة البدنية وتوفر للمُستخدمين معلومات فورية حول أدائهم الرياضي.

وتقدم Gear Fit2 مميزات مُتقدمة للياقة البدنية من حيث التصميم المريح والأنيق والنحيف مما يقدم الراحة للمُستخدم عند استعمالها بشكل يومي، إلى جانب امتلاكها لشاشة عرض من نوع سوبر أموليد منحية تعمل باللمس.

ويعمل نظام تحديد المواقع ومعدل ضربات القلب على توفير بيانات دقيقة يُمكن تتبعها عن أنشطة اللياقة البدنية، كما تسمح ميزة التتبع الآلي بالعمل بشكل تلقائي عند الركض والمشي وركوب الدراجات والتجديف بدون الحاجة إلى تشغيلها من قبل المُستخدم.

ويُمكن للمُستخدمين نقبل بياناتهم الخاصة بين تطبيق S Health وغيره من تطبيقات اللياقة البدنية المُختارة، ويعمل مُشغل الموسيقى المُستقل على تحفيز المُستخدمين أثناء أدائهم لأنشطتهم الرياضة بدون الحجاة لوجود جهاز الهاتف، كما يتيح تطبيق سبوتيفي الموجود بشكل مُسبق إمكانية الوصول إلى ملايين الأغاني.

وتأتي Gear Fit2 من ناحية المواصفات بشاشة من نوع سوبر أموليد منحية بقياس 1.5 إنش وبدقة 216×432 بيكسل، مع مُعالج ثنائي الأنوية بتردد 1 جيجاهيرتز، وذاكرة تخزين عشوائي بحجم 512 ميجابايت، و4 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويقدم الجهاز إمكانية الاتصال بلوتوث 4.2، إلى جانب أجهزة استشعار للتسارع والدوران ومعدل ضربات القلب ونظام تحديد الموقع، مع بطارية بسعة 200 ميلي أمبير، وبوزن 28 جرام، وتعمل بواسطة نظام تايزن، وتتوافق مع نظام أندرويد 4.4.

تقدم Gear IconX تجربة سماعة رأس بسيطة ولاسلكية خفيفة الوزن وآمنة ومريحة مع وجود ثلاث أحجام مُختلفة من eartips وwingtips، ويُمكن تفعيل السماعة بشكل بسيط عبر وضعها داخل الأذن.

وتسمح السماعة بتتبع بيانات اللياقة البدنية مثل المسافة والسرعة والمدة ومعدل ضربات القلب وحرق السعرات الحرارية، كما بالإمكان مُزامنتها بكل سهولة مع تطبيق S Health.

وتتضمن السماعة على ميزة الدليل الصوتي، والذي يوفر بيانات صوتية فورية حول تطور تجربة المُستخدم، كما توفر السماعة تجربة الاستماع إلى الموسيقى بشكل مُستقل.

ويبدأ الطلب المُسبق على Gear Fit2 في 3 يونيو/حزيران 2016، عبر أمازون وBestBuy.com وسامسونج، على أن تكون متاحة في المتاجر ولدى تجار التجزئة عبر الإنترنت ومشغلي الشبكات اللاسلكية الرئيسية ابتداء من 10 يونيو/حزيران، كما يفترض أن تصل سماعة Gear IconX إلى الأسواق ابتداًء من الربع الثالث من عام 2016.

وتأتي سماعة Gear IconX من ناحية المواصفات بمساحة تخزين داخلية 4 جيجابايت، مع إمكانية الاتصال بلوتوث 4.1، إلى جانب أجهزة استشعار التسارع ومعدل ضربات القلب واللمس السعوي، مع بطارية بسعة 47 ميلي أمبير، وبوزن 52 غرام، وتتوافق مع نظام أندرويد 4.4.