صور ثلاثية الأبعاد قريباً على سناب شات

استحوذت شركة سناب شات على تطبيق التصوير الثلاثي الأبعاد "سين" Seene قبل نحو شهرين، وذلك دون أن تعلن عن الصفقة، وفق ما نقل موقع "تك كرنتش" TechCrunch الجمعة.

ويعتقد أن سناب شات تخطط لاستخدام تطبيق Seene، الذي يتيح للمستخدمين التقاط صور ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنيات بسيطة مثل كاميرا الهاتف الذكي، في فئة جديدة من خاصية عدسات الصور الذاتية “سيلفي” التي توفرها لمستخدميها، وهي صيغة جديدة للصور الثلاثية الأبعاد يمكن أن تكون مستقبل مشاريع الواقع الافتراضي.

ونقل تك كرنتش عن مصادره أن سناب شات كانت مهتمة بتقنية الرؤية الحاسوبية التي تطورها شركة Seene وبفريقها الهندسي أكثر من منتجها الاستهلاكي.

يُشار إلى أن الفريق الهندسي لشركة Seene يقوده المؤسس المشارك سام هير، الحاصل على درجة الدكتوراه في مجال الرؤية الحاسوبية المتخصصة في التطبيقات اللحظية للتقنية المستخدمة في مجال الألعاب.

وقال موقع تك كرنتش إن قيمة صفقة الاستحواذ قليلة، وهي تشمل نقدًا وحصة في أسهم سناب شات.

يُشار إلى أن الأنباء عن هذه الصفقة تأتي بالتزامن مع النجاح الكبير الذي تحققه سناب شات إذ تغلب على موقع التواصل الاجتماعي توتير فيما يتعلق بعدد المستخدمين النشطين شهرياً، وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية.