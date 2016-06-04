متى يبدأ أصدقاؤك بمراسلتك على فيسبوك ماسنجر؟

يستخدم عدد كبير من الأشخاص خدمة فيسبوك ماسنجر التي تسمح لهم بالدردشة والتواصل فيما بينهم بسهولة كبيرة، ونظرًا لعدد مستخدمي شبكة فيسبوك الكبير، فإن معظم الأشخاص يتراسلون مع بعضهم بعضا عبر خدمة الدردشة الخاصة بهذه الشبكة.

ومن المفيد بالنسبة للمستخدم الحصول على بعض الميزات الإضافية التي لا يقدّمها فيسبوك ماسنجر بشكلٍ رسمي، وإحدى الميزات العملية هي إخبار المستخدم وإعلامه بأن شخصا ما من أصدقائه قد بدأ بالكتابة له حتى قبل أن يقوم الطرف الآخر بإرسال الكتابة، وإنما فقط بدأ بكتابة رسالة للمستخدم.