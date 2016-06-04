متى يبدأ أصدقاؤك بمراسلتك على فيسبوك ماسنجر؟

يستخدم عدد كبير من الأشخاص خدمة فيسبوك ماسنجر التي تسمح لهم بالدردشة والتواصل فيما بينهم بسهولة كبيرة، ونظرًا لعدد مستخدمي شبكة فيسبوك الكبير، فإن معظم الأشخاص يتراسلون مع بعضهم بعضا عبر خدمة الدردشة الخاصة بهذه الشبكة.
ومن المفيد بالنسبة للمستخدم الحصول على بعض الميزات الإضافية التي لا يقدّمها فيسبوك ماسنجر بشكلٍ رسمي، وإحدى الميزات العملية هي إخبار المستخدم وإعلامه بأن شخصا ما من أصدقائه قد بدأ بالكتابة له حتى قبل أن يقوم الطرف الآخر بإرسال الكتابة، وإنما فقط بدأ بكتابة رسالة للمستخدم.
يتم ذلك الأمر عبر استخدام إضافة Facebook Sixth Sense المتوفّرة لمستخدمي متصفح غوغل كروم، والتي تسمح لمستخدميها بإمكانية معرفة متى يبدأ أي شخص بمراسلتهم على فيسبوك ماسنجر دون الحاجة للذهاب إلى تبويب فيسبوك أو موقع ماسنجر، يكفي أن يبقى لدى المستخدم نافذة فيسبوك أو موقع ماسنجر مفتوحة لديه على المتصفح، وسيلاحظ أن أيقونة الإضافة تُضيء عندما يبدأ شخص ما بالكتابة للمستخدم.