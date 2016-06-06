هل اخترق قراصنة سعوديون حسابات مؤسس فيسبوك؟

تمكن قراصنة من اختراق الحسابات الاجتماعية التابعة لمارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك، وذلك على كل من تويتر وبينتيريست، وقاموا بنشر التغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر، الذي يمتلك أكثر من 40 ألف متابع، وإضافة الصور التي تثبت اختراقهم للحساب على بينتيريست.

وذكر أحد المواقع أنه وبعد تتبع الـip address للقراصنة، تبيّن أنهم موجودون في السعودية.

وقد استطاع فريق القراصنة الذي يطلق على نفسه اسم OurMine اختراق حسابات زوكربيرغ من خلال التعرّف على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به اللذين تم الحصول عليها من قاعدة بيانات كلمات المرور التي تم تسريبها أخيراً من شبكة التواصل الاجتماعي لينكد إن LinkedIn حيث تبيّن أن زوكربيرغ مؤسس أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم يستخدم كلمة المرور البسيطة (dadada)

ويكرر استخدامها في حسابات متعددة له، وهو ما يُعتبر من أضعف إجراءات الأمن الرقمي التي يمكن أن يقوم بها أي مستخدم للإنترنت.

وقال المُخترقون في تغريدة أخرى تم نشرها عبر حساب زوكربيرغ على تويتر إنهم تمكنوا أيضاً من اختراق حسابه الشخصي على إنستغرام، إلا أن فيسبوك نفت ذلك في تصريح لها، وفقاً لما نقله موقع "ذي هاكر نيوز" المتخصص بالأمن الرقمي.

يذكر أن آخر تغريدة لزوكربيرغ عبر تويتر كانت في العام 2012، وقد قامت تويتر بحذف التغريدات التي نشرها القراصنة عبر حساب زوكربيرغ المُخترَق.

وكانت معلومات الدخول الخاصة بأكثر من 167 مليون مستخدم لشبكة التواصل المهنية "لينكد إن" قد تعرضت للسرقة في العام 2012، إلا أن هذه المعلومات لم تتسرب إلا أخيراً حيث تم طرحها للبيع عبر الإنترنت، ما دعا الشركة لتنبيه مستخدميها لتغيير كلمات المرور الخاصة بهم بشكل فوري.