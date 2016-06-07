الإشعارات الموجهة بديل الإشارة للأصدقاء في فيسبوك

أشارت تقارير إلى اختبار فيسبوك لميزة الإشعارات الموجهة، والتي ستعد بديلاً -في حال صحة الأخبار- عن استخدام الإشارة Tagging.

وذكر موقع SocialTimes أن أحد متابعيه قام بإرسال صورة لهم، توضح ظهور خيار يُمكّن المستخدمين من إرسال إشعارات لأصدقاء معينين، وإخبارهم عن المنشور الذي يكتبه المستخدم، بجانب أيقونة بشكل مُكبّر صوت.

ويتسخدم العديد من المستخدمين ميزة الإشارة Tagging كطريقة لإخبار أصدقائهم بمنشور أو موضوعٍ ما، حيث يصل إشعار إلى الشخص المُشار إليه، ويبدو أن شركة فيس بوك تخطط لإطلاق بديل، يسهل هذه العملية، عبر إمكانية إرسال إشعار إلى بعض الأصدقاء مباشرةً، دون الحاجة لاستخدام الإشارة، كما أن الميزة الجديدة لا تقوم بإظهار المنشور المُشار إلى المستخدمين فيه على صفحتهم الخاصة، مثلما هو الحال عند استخدام الإشارة.