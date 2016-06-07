البث المباشر للألعاب.. قريباً على "فيسبوك"

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن استعدادها لإطلاق خدمة البث المباشر لألعاب الفيديو على صفحاتها، وذلك بالتعاون مع شركة بليزارد Blizzard ، إحدى أبرز مطوّري الألعاب، كي تدخل بذلك في منافسة مباشرة مع كل من تويتش Twitch ويوتيوب YouTube Gaming اللتان تُعتبران أكبر خدمتين لبث الألعاب في العالم.

وقالت "فيسبوك" إن خدمة البث المباشر للفيديو Facebook Live ستتيح للمُستخدمين خلال فترة قريبة إبراز مهاراتهم في اللعب من خلال إتاحة البث المباشر للألعاب بعد أن أتاحت بث الفيديو المباشر من خلال كاميرات الهواتف الذكية خلال الشهور الماضية، وستكون لعبة Overwatch الأخيرة من شركة بليزارد من أولى الألعاب التي ستحصل على إمكانية البث المباشر عبر "فيسبوك".

وستوفّر الألعاب التي ستتيح قريباً ميزة بثها مباشرةً عبر "فيسبوك" للمُستخدمين إمكانية تسجيل الدخول في حسابهم عبر "فيسبوك" للعثور على الأصدقاء ومشاركة محتويات اللعبة مع الآخرين ضمن صفحتهم على "فيسبوك"، وسيتمكن الأصدقاء من إضافة التعليقات بشكل مباشر أثناء مشاهدة مجريات اللعبة.

وتسعى "فيسبوك" من خلال هذه الخدمة الجديدة للمنافسة على سوق خدمات البث المباشر للألعاب، وتُعتبر خدمة Twitch المملوكة لآمازون من أكبر هذه الخدمات حيث تمتلك أكثر من 100 مليون مستخدم، إضافةً إلى خدمة جوجل YouTube Gaming التي تتيح للمستخدمين بث الألعاب سواء من أجهزة الكمبيوتر أو من هواتفهم الذكية.