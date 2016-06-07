تطبيق Planner من "مايكروسوفت" لإدارة المشاريع

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن إطلاق تطبيق إدارة المشاريع الجديد بلانر Planner، والذي يهدف إلى تقديم وسيلة جديدة للشركات والمنظمات لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العمل وتوزيع المهام ومشاركة الملفات بسهولة.

ويتوفر Planner بشكل مجاني لمشتركي حزمة تطبيقات أوفيس السحابية Office 365، ويتيح للمستخدمين إنشاء القوائم التي تحتوي على المهام المطلوب إنجازها، وإضافة المُستخدمين الآخرين إلى القوائم المختلفة للعمل بشكل تشاركي على إنجاز المشاريع بشكل سهل من خلال السحب والإفلات، مع إمكانية إضافة الصور والملفات والربط مع خدمة الملاحظات ون نوت OneNote والبريد الإلكتروني آوتلوك Outlook. كما يتيح التطبيق لمستخدميه تحديث حالتهم لإعلام بقية الموظفين بأية أخبار أو تغييرات.

كما يتوفر في التطبيق قسم خاص للرسوم البيانية يتيح للمدراء مشاهدة مستوى التقدم في إنجاز المشاريع المختلفة بشكل رسومي يوضّح ما تم إنجازه من المهام، إضافةً إلى المهام المتأخرة أو تلك المخطط أن يبدأ العمل عليها قريباً.

ويقوم التطبيق بإرسال التنبيهات للمستخدم عبر البريد الإلكتروني لدى تعيين مهام جديدة له. ورغم أن التطبيق متوفر فقط عبر الويب إلا أنه يُقدم واجهة خاصة تتيح تصفحه عبر الهواتف الذكية.

يُذكر أن تطبيق Planner سيتوفر لمشتركي خدمة أوفيس 365 بشكل تدريجي حول العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة.