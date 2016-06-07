رصد ثغرة في خدمة الدردشة بالـ"فيسبوك"

رصدت ثغرة في خدمة الدردشة التابعة بالـ"فيسبوك" من شأنها أن تسمح لقراصنة معلوماتية بتغيير محتويات المحادثات، على ما كشفت شركة "تشيك بوينت" للبرمجيات المضادة للفيروسات.

وجاء في بيان صادر عن الشركة أنه "إثر تدخل تشيك بوينت، تمكنت فيسبوك من سد هذه الثغرة بسرعة"، من دون توضيح إذا ما كان القراصنة قد انتهزوا بالفعل هذا الخلل.

ولفتت "تشيك بوينت" إلى أنه "من خلال استغلال هذه الثغرة، كان من الممكن تغيير جميع الرسائل والصور والملفات والروابط وأمور أخرى كثيرة، أو حتى إزالتها".

وكان في وسع القراصنة تغيير مجرى المحادثة للادعاء بأن الضحية أعطت موافقتها أو لإخفاء دليل أو اتهام شخص، فضلا عن تعديل معلومات مهمة أو إخفائها، ما قد يؤدي إلى تداعيات على الصعيد القضائي.

وأتيح أيضا بسبب هذه الثغرة وضع رابط فاسد محل آخر صالح في المحادثة من شأنه أن يصيب الجهاز ببرمجيات خبيثة، بحسب "تشيك بوينت".

وقال أوديد فانونو المسؤول عن الأبحاث الخاصة بالثغرات التكنولوجية في الشركة "نهنئ فيسبوك على استجابتها السريعة وعلى إعطائها الأولوية لأمن المستخدمين".