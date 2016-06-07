هواتف بشاشات قابلة للطي بداية العام القادم من سامسونغ

تعتزم شركة سامسونغ إصدار هاتفين جديدين بشاشتين قابلتين للطي مع بداية العام القادم، وذلك وفقًا لمعلومات حصل عليها موقع بلومبيرغ الإلكتروني من مصادر مُطّلعة.

ووفقًا للمصادر فإن الهاتفين الجديدين سيحملان شاشتين مصنوعتين بتقنية أوليد OLED، وسيأتي واحد منهما على الأقل بشاشة من قياس 5 بوصات لدى استخدامه كهاتف، مع إمكانية فتحه كي تتوسّع الشاشة ويتحوّل إلى حاسب لوحي بقياس 8 بوصات.

وكانت الشركة قد كشفت قبل أكثر من خمس سنوات عن خططها المتعلقة بإنتاج الشاشات المرنة، والتي بدأت بتوظيفها في أجهزتها من سلسلة غالاكسي إيدج Galaxy Edge التي تمتلك أطرافًا منحنية، كما استعرضت تصوّرها لإنتاج أجهزة قابلة للثني والطي، وهي الأجهزة التي قد يتم الإعلان عنها خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 في برشلونة خلال فبراير القادم.

ويرى محللون بأن المنتجات الجديدة القابلة للطي من سامسونغ قد تُغيّر قواعد اللعبة في سوق الهواتف الذكية، وتمنح الشركة ميزةً تنافسية هامة على منافستها التقليدية آبل.

يُذكر أن الشركة تستعد للكشف خلال أغسطس القادم عن هاتفها الأخير من سلسلة نوت، والذي تشير المعلومات أنه سيحمل اسم نوت 7 وليس نوت 6 كما كان مُنتظرًا، وذلك كي يتماشى مع أرقام طرازات هواتف سامسونغ الأخيرة من سلسلة جالكسي اس 7.