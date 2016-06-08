تويتر في تصميم جديد على أندرويد

أعلنت شركة تويتر أمس الثلاثاء، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، يجلب عددا من المزايا أبرزها إعادة تصميم واجهة المستخدم.وقالت الشركة الأميركية في منشور على مدونتها إن ملايين الأشخاص يستخدمون تويتر على أندرويد كل يوم، وذلك لمشاركة واستكشاف، والتواصل مع ما يحدث مباشرةً.

وأضافت تويتر أنها أطلقت تصميمًا جديدًا لتطبيقها على نظام أندرويد بحيث يتناسق مع التصميم العام لنظام التشغيل التابع لشركة جوجل.

وأوضحت الشركة أنه أصبح بإمكان المستخدمين التنقل بسرعة بين تبويبات الصفحة الرئيسية Home، والإشعارات Notification، والرسائل الخاصة Direct Messages، وذلك بمجرد النقر على شريط التبويبات الذي يظهر أعلى الشاشة مع التمرير.

وأصبح بإمكان المستخدم الوصول إلى قائمة التنقل Navigation التي تتيح الوصول إلى الملف الشخصي الخاص به، والقوائم، وتبويب الاتصال Connect والإعدادات من خلال التمرير على يمين الشاشة. ولجعل التطبيق يتناسق مع تصاميم “ماتريال ديزاين” Material Design، أضافت تويتر زرًا عائمًا يتيح للمستخدم سرعة كتابة ونشر التغريدات.