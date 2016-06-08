تطبيق ذكي للإنذار من الهجمات الإرهابية

أطلقت الحكومة الفرنسية أمس الثلاثاء تطبيقاً جديداً للهواتف الذكية مصمماً لإرسال تحذيرات إلى هواتف المستخدمين مباشرة في حال حدوث أي انفجار أو إطلاق نار أو غير ذلك من الحوادث.

وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن التطبيق، الذي يحمل اسم SAIP، وهو اختصار لعبارة "نظام إنذار وإعلام السكان" بالفرنسية، قبيل فعاليات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016 التي تنطلق بعد غدٍ الجمعة في فرنسا.

وكانت الحكومة الفرنسية قد بدأت في تطوير تطبيق SAIP كمشروع تجريبي بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة باريس في شهر نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل نحو 130 شخصاً.

ويمكن تهيئة تطبيق SAIP، المتوفر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لاستقبال تنبيه إن حدث أي هجوم بالقرب من المستخدم.

وفي حال حدوث أي تفجير أو إطلاق نار، سيُحوِّل التطبيق لون شاشة الهاتف إلى اللون القرمزي مع عرض كلمة "إنذار" ALERT، ووصف مختصر لما يحدث، وكيفية التفاعل معه.

ومع أن شاشة الهاتف تتحول إلى اللون الأحمر، إلا أنه قد تم تطوير التطبيق بحيث لا يصدر أي صوت أو اهتزاز بغية حماية أي شخص قد يكون مختبأ بالقرب من المهاجمين من أي خطر.

ولما كان التطبيق قد صُمم مبدئيا للإنذار فقط في حالات الهجمات المسلحة والتفجيرات، يخطط المسؤولون لتحديثه بحيث يدعم الحوادث الصناعية، والفيضانات، وغير ذلك من الحالات الطارئة.

ويمكن لمستخدمي نظامي أندرويد وجوجل تنزيل التطبيق الجديد من متجري جوجل بلاي وآب ستور.