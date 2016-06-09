بلوتوث أسرع 4 مرات قريباً

تعمل مجموعة الاهتمام الخاص بالبلوتوث Bluetooth Special Interest Group أو ما تعرف اختصارا باسم SIG بشكل محموم على وضع أسس ومبادئ الجيل القادم من معيار البث اللاسلكي بلوتوث 5 أو ما يُعرف بالجيل الخامس من تقنية التوصيل اللاسلكية.

وكانت شركة أريكسون قد بدأت بالعمل على فكرة تقنية البلوتوث عام 1994، وتبعتها شركات كثيرة وانضمت إليها أكثر من 1000 شركة أبدت اهتمامها بهذه التكنولوجيا، وأصبحت تُعرف مجموعة الشركات باسم مجموعة الاهتمام الخاصة بالبلوتوث.

وتستعد المجموعة للكشف رسمياً عن التفاصيل الكاملة للجيل الخامس من التقنية Bluetooth V5 في حدث إعلامي خاص يتم عقده في العاصمة البريطانية لندن الخميس المقبل 16 يونيو الجاري، وفقاً لتصريح مارك باول المدير التنفيذي لمجموعة SIG.

ويقدم الجيل الخامس من تقنية البلوتوث ضعفي مجال ترددات الجيل السابق، وسرعة نقل وإرسال بالطاقة المنخفضة LE تبلغ أربعة أضعاف الجيل بالمقارنة مع ما تقدمه معايير الجيل الحالي من التقنية.

وتعمل النسخة الخامسة من التقنية على توفير وظائف هامة وجديدة للخدمات غير المتصلة، مثل توفير معلومات تتعلق بالموقع والملاحة، ما يعني مساعدة الجيل الجديد من التقنية في اعتماد ودفع عملية نشر المنارات beacons والخدمات المعتمدة على الموقع الجغرافي لعدد أكبر من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.