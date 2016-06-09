عندما يخترق حساب مؤسس تويتر.. هل أنت في أمان؟

وقع ايفان ويليامس، الشريك المؤسس في موقع التدوين المصغر "تويتر" ضحية اختراق حسابه لينضم لقائمة من مشاهير عالم التقنية، وأبرزهم مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" الذي سبقه بثلاثة أيام فاقداً السيطرة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما لم تسعفهم فرق المبرمجين في شركاتهم المليارية.

المفارقة أن ويليامس وزوكربيرغ تلقيا رسائل من مجموعة مجهولة تسمي نفسها OurMine team، مشيرة إلى أنها تختبر نظام الأمان وترشدهم للتواصل معها عبر عنوان بريد إلكتروني.

وفيما لم يعلق ويليامس (44 عاماً) وهو صاحب ثروة تقدر بـ1.75 مليار دولار بحسب مجلة فوربس، أفادت شركة تويتر، إحدى أكبر 10 شركات إنترنت في العالم، بسرقة ملايين كلمات المرور السرية في الأسابيع الماضية، ناصحة المستخدمين باعتماد كلمات مرور فريدة وقوية، بحسب موقع ماشابل.

وطالت موجة اختراقات الحسابات مؤخراً عدة مشاهير بعالم الفن والرياضة في الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس تويتر السابق ليس الوحيد (المخترق حسابه) بل سبقه انطوني نوتو، المدير المالي لموقع التدوينات المصغر.