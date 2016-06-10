حلم السيارات الطائرة يراود أحد مؤسسي غوغل

يعول لاري بايدج، أحد مؤسسي "غوغل" شخصياً على "السيارات الطائرة"، في حين أن "غوغل" ومجموعتها الأم "ألفابت" تطوران سيارات ذاتية القيادة، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وقد استثمر بايدج بصفة فردية أكثر من مئة مليون دولار في "زي.ايرو"، على ما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر مقربة من هذه الشركة المؤسسة سنة 2010، موضحة أنه يقدم الدعم المالي أيضا إلى شركة ناشئة تحت اسم "كيتي هوك" أطلقت عملياتها العام الماضي.

وتطور هاتان الشركتان مشاريع سيارات طائرة بالقرب من مقر "غوغل" في ماونتن فيو، لكن على تصاميم مختلفة بعض الشيء.

وتضم "زي.ايرو" حاليا حوالي 150 موظفا، بحسب موقعها الإلكتروني الذي تشير فيه إلى أنها تطور "نوعا جديدا من وسائل النقل الثورية".