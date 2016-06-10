طرح الملايين من البيانات المسروقة من تويتر.. للبيع

طرح قراصنة معلوماتية عشرات الملايين من أسماء المستخدمين وكلمات السر في "تويتر" للبيع على الإنترنت، غير أن خدمة التواصل الاجتماعي تؤكد أن هذه البيانات لم تُجمع إثر هجمات على أنظمتها المعلوماتية.

وصرح ناطق باسم "تويتر" في رسالة إلكترونية موجهة إلى وكالة "فرانس برس": "نحن متأكدون من أن أسماء المستخدمين وكلمات السر هذه لم تجمع من خلال انتهاك بيانات تويتر، فأنظمتنا لم تتعرض لأي هجمة".

وتحاول المجموعة "المساهمة في حماية الحسابات، من خلال مقارنة المعطيات بتلك التي عممها قراصنة المعلوماتية"، بحسب الناطق باسمها.

وأفاد الموقع المتخصص "ليكدسورس.كوم" بأن قاعدة بيانات تضم أكثر من 32 مليون اسم مستخدم وكلمة سر ورسائل متبادلة في "تويتر" طُرحت للبيع في الشبكة المعروفة بـ"الإنترنت المظلم" (دارك نت) التي تُستخدم للأنشطة غير الشرعية.

ورجّح "ليكدسورس.كوم" أن يكون المستخدمون أنفسهم تعرضوا لهجمات قرصنة معلوماتية بواسطة فيروس يسرق البيانات من خلال متصفح الانترنت.