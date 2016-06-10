فيسبوك.. مقاطع فيديو في التعليقات

أتاحت فيسبوك الرد بمقاطع الفيديو في التعليقات، حيث تظهر هذه الميزة عند الضغط على زر الكاميرا الذي أصبح الآن يمكن المستخدمين من التعليق، سواء بصورة أو مقطع الفيديو.

وأصبحت الميزة متاحة على التطبيق الرسمي للموقع على أندرويد وiOS، أو على موقع الشبكة الاجتماعية على الإنترنت، حيث إنه عن الإشارة إلى زر الكاميرا، تظهر عبارة Attach a Photo or Video، ومن ثم تظهر نافذة منبثقة لاختيار الملف المراد رفعه في التعليقات أو حتى في الردود على التعليقات.

وذكر أحد المسؤولين في الشركة، أنهم بدأوا في اختبار هذه الميزة منذ شهر فبراير الماضي، لكن الميزة احتاجت بضعة شهور، حيث إن العمل على دعم هذه الميزة لم يكن سهلاً -وفقاً لفيسبوك-، وذلك بسبب تعدد الواجهات التي كانوا يعملون عليها، وللضغط الشديد الموجود على خدمة التعليقات في فيسبوك.

يذكر أن فيسبوك تولي اهتماماً كبيراً لمجال الفيديو، حيث إنها كشفت في بدايات العام الحالي عن ميزة البث المباشر، والتي أصبحت متاحة لجميع المستخدمين، كما أنها دعمت مقاطع الفيديو بتقنية 360 درجة، بجانب دعم عرض الصور بنفس التقنية يوم أمس.

وذكرت بعض الأخبار أن فيسبوك بدأت في اختبار ميزة التحكم في ظهور المنشورات، عبر توفير اختيار يُمكّن المستخدمين من جعل منشوراتهم تظهر فقط في نتائج البحث ونافذة آخر الأخبار، كما أن الشركة تقوم باختبار ميزة الإشعارات الموجهة التي يمكن أن تُستخدم بدلاً من الإشارة للأصدقاء.