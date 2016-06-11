"ياهو" تعتزم إنهاء تطبيق ماسنجر القديم بحلول 5 أغسطس

صرحت شركة" ياهو" بأنها تعتزم إغلاق تطبيقها للدردشة "ياهو ماسنجر" في 5 أغسطس القادم، وأوقفت الشركة إمكانية تحميل النسخة القديمة من التطبيق عبر موقعها.

وأكد مُتحدث باسم الشركة على أنه وبحلول تاريخ 5 أغسطس لن يكون بإمكان المستخدمين تسجيل الدخول أو إرسال رسائل عبر التطبيق أو أي تطبيق طرف ثالث يستخدم الدوال البرمجية الخاصة بالتطبيق.

وظهر تطبيق "ياهو ماسنجر" لأول مرة قبل 18 عامًا وتحديدًا بتاريخ 9 مارس عام 1998 وعُرف باسم Yahoo! Pager، واشتهر بالأيقونة التي تحمل الحرف Y المُعبر عن اسم الشركة.

وقال المتحدث بأن التطبيق القديم امتلك عصرًا ذهبيًا وقاعدة مُستخدمين عريضة جدًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكنه يفتقر حاليًا للعديد من المميزات الجديدة والموجودة في التطبيق الأحدث مُتعدد المنصات، وأنه حان موعد تقاعد التطبيق وإنهاء حياته.

وكانت الشركة قد قامت في شهر ديسمبر من عام 2015 بالإعلان عن النسخة الجديدة من تطبيق "ماسنجر" المبني على منصة جديد وحديثة، والذي يتوفر للهواتف المحمولة ونسخة الويب وضمن بريد "ياهو" على سطح المكتب.

وتقدم النسخة الجديدة من التطبيق للمُستخدمين طريقة سريعة وجميلة وذكية لإرسال وإلغاء إرسال الرسائل والصور والصور المتحركة GIF في المحادثات المباشرة أو ضمن المجموعات.

ويؤثر هذا التغيير على تطبيق "ماسنجر" القديم العامل على نظام ويندوز وماك وأندرويد وأي أو أس، وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم مواصلة جهودها المركزة على تطبيق ماسنجر الجديد في سبيل تقديم أفضل تجربة للمُستخدمين لديها.