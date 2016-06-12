نسخة محسنة من "بلاي ستيشن 4"

أكدت شركة سوني عزمها إطلاق نسخة محسنة من منصة الألعاب التابعة لها "بلاي ستيشن 4″، ولكن الإعلان عن المنصة الجديدة لن يحدث خلال معرض الترفيه الإلكتروني E3 المنتظر يوم الخميس القادم، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول بالشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية، أندرو هاوس، في مقابلة أجرتها معه الصحيفة البريطانية وجود منصة “بلاي ستيشن 4 نيو” PlayStation 4 Neo، ثم إنه كشف عن بعض التحسينات التي ستأتي بها المنصة المرتقبة.

وقال هاوس إن النسخة المحسنة من بلاي ستيشن 4، التي تعد أكثر منصات الألعاب مبيعًا حول العالم، ستتضمن معالجًا أسرع، ودعمًا لدقة 4K، فضلًا عن قدرات أفضل لمعالجة الرسوميات.

وأضاف هاوس: "يُراد منها (بلاي ستيشن 4 نيو) أن تكون جنبًا إلى جنب ومكملة لمنصة بلاي ستيشن القياسية". وتابع: “سنبيع الاثنتين (النسختين) خلال دورة الحياة”.

وكان يُتوقع أن تعلن سوني عن المنصة الجديدة خلال مؤتمر الترفيه الإلكتروني E3، الذي يُعقد خلال المدة بين 14 و 16 حزيران/يونيو الجاري بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، إلا أنها لن تفعل ذلك.

وقال هاوس إن النسخة المحسنة من بلاي ستيشن 4 ستُباع بسعر أعلى من النسخة القياسية، والتي تتوفر بسعر 350 دولارًا أميركيًا، وستواصل كافة الألعاب دعم النسخة القياسية، كما أن جميع أو الغالبية العظمى من الألعاب ستدعم العمل على النسخة المحسنة.

تجدر الإشارة إلى أن هاوس لم يحدد متى تعتزم سوني إطلاق المنصة الجديدة ولم يحدد السعر المقرر لها.

