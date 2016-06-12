"فيسبوك" تجبر المستخدمين على تنزيل تطبيق Moments

تعمل شركة "فيسبوك" على إجبار المستخدمين على تبني تطبيق مشاركة الصور الخاصة التابع له "مومنتس" Moments، وذلك من خلال تحذيرهم من أن صورهم ستُحذف إن لم يُثبت التطبيق.

وقد نجحت الخطوة الأخيرة، التي تحذر المستخدمين من أن بعضاً من صورهم ستُحذف إن لم يُثبت التطبيق، في جعل تطبيق Moments الأول في متجر "آب ستور" في الولايات المتحدة.

وترسل "فيسبوك" رسالة تحذيرية تعطي المستخدمين مهلة حتى تاريخ 7 يوليو المقبل للانتقال إلى تطبيق Moments أو يتعين عليهم تنزيل صورهم المُزامَنة Synced Photos الموجودة على تطبيق شبكتها الاجتماعية، وإلا ستقوم بحذفها بعد ذلك التاريخ.

وتستخدم "فيسبوك" الإشعارات لنشر هذه الرسالة، ثم إنه يمكن الحصول على تفاصيل أكثر على الصفحة الخاصة بالصور المزامنة على "فيسبوك"، إن لم يكن تطبيق Moments قد تم تنزيله بعد.

وقامت الشركة كذلك بإرسال رسائل إلكترونية إلى المستخدمين لإخبارهم بوجوب تنزيل التطبيق، إن كانوا يودون الاحتفاظ بصورهم المزامنة على خدمتها.

وكانت "فيسبوك" قد أطلقت ميزة "الصور المزامنة" Synced Photos على تطبيقها على نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة "آبل" الذكية في العام 2012، وهي تسمح للمستخدمين تلقائياً بنسخ كافة صورهم من الهاتف الذكي إلى ألبوم خاص على "فيسبوك".

وكانت الفكرة من وراء هذه الميزة رفع صور المستخدمين المخزنة على الهواتف الذكي إلى الشبكة الاجتماعية، وذلك بغية تسهيل وتسريع العثور ومشاركة الصور مع الأصدقاء على "فيسبوك".

ويمكن لمستخدمي نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" تنزيل تطبيق Moments من متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور".