هكذا يسهل لك "آيفون" اختيار الهدايا الملائمة لأصدقائك

في الكثير من الأحيان قد يحتار المستخدم في شراء هدية معينة لأحد أفراد عائلته أو أصدقائه في مناسبة معينة كأعياد الميلاد أو التخرج أو غيرها من المناسبات، وذلك خشية ألا تكون هذه الهدية مناسبة، أو أن صديقه ليس بحاجة لها، والعكس صحيح فأنت أيضاً ترغب بالحصول على هدية مناسبة من الآخرين.

تطبيق Pleez المتوفر مجاناً لمستخدمي نظام iOS يعمل كشبكة اجتماعية مصغرة تتيح للمستخدم مشاركة الهدايا والمنتجات المفضلة بالنسبة له أو تلك التي يود امتلاكها، وبالتالي لن يجد الأصدقاء أو أفراد العائلة أي عائق عند اختيارهم لهدية خاصة بك.

ويوفر التطبيق وسيلة سهلة ومرنة للمستخدمين لاستكشاف وطرح الهدايا المفضلة لهم، إضافة إلى استكشاف الهدايا المفضلة بالنسبة لأفراد العائلة والأصدقاء.

ويمكن للمستخدمين مشاركة الهدايا المفضلة عبر التطبيق أو على الشبكات الاجتماعية المختلفة والبريد الإلكتروني، وستبقى المحتويات المفضلة التي يشاركها المستخدم متاحة في التطبيق لغاية قدرة المستخدم على شرائها أو عند قيام أحد الأصدقاء بشرائها له كهدية.