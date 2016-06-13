2 مليون تطبيق في متجر آبل و130 مليار عملية تنزيل

أعلنت شركة آبل منذ الاثنين في الكلمة الافتتاحية لفعاليات اليوم الأول لمؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2016 عن وصول عدد التطبيقات المتاحة ضمن متجرها الإلكتروني إلى 2 مليون تطبيق.

وأشارت الشركة إلى أنه قد تم تحميل تلك التطبيقات أكثر من 130 مليار مرة منذ إطلاقها للمتجر في عام 2008، وأنها دفعت ما يقارب من 50 مليار دولار من الإيرادات لمطوري تلك التطبيقات.

ويُعتبر هذا الرقم أعلى بحوالي 10 مليارات دولار عن رقم الإيرادات السابق الذي تم الإعلان عنه في شهر يناير، والذي بلغ 40 مليار دولار.

وقالت آبل إن مؤتمرها السنوي للمطورين الـ 27 يحضره أكثر من 5000 مطور، ومن ضمنهم 100 مطور تقل أعمارهم عن سن 18 سنة، مع وجود طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات متواجدة بين الحضور.

وينتمي الحضور إلى 74 دولة، وبلغت نسبة الذين يحضرون المؤتمر لأول مرة حوالي 72 في المائة، كما أعلنت الشركة عن وصول عدد المطورين المُسجلين إلى 13 مليون مطور، بزيادة تبلغ 2 مليون مطور مقارنة بالعام الماضي.