"إكس بوكس" جديدة: أرخص وأصغر

كشفت "مايكروسوفت" عن نسخة جديدة من جهاز "إكس بوكس" لألعاب الفيديو أكثر نحافة وبسعر أرخص ومزودة بمجموعة من الألعاب الجديدة، في مسعى إلى منافسة جهاز "بلايستايشون 4"، من "سوني" الذي يهيمن على السوق.

وعرضت النسخة الجديدة "إكس بوكس وان إس" المقرر تسويقها بسعر 299 دولاراً اعتباراً من أغسطس عشية افتتاح المعرض السنوي لقطاع ألعاب الفيديو "إلكترونك إنترتاينمنت إكسبو" (إي 3) في لوس أنجلوس.

وقال فيل سبنسر، المسؤول عن فريق "إكس بوكس" خلال العرض المقدم لوسائل الإعلام "هذه ليست سوى البداية".

والنسخة الجديدة من جهاز "مايكروسوفت" هي أصغر وأنحف بنسبة 40 % من السابقة.

وتطور "مايكروسوفت" على المدى الطويل نسخة جديدة من "إكس بوكس وان" لتكون منصة مزودة بتقنية الواقع الافتراضي وبألعاب شديدة السرعة، على ما صرح فيل سبنسر، موضحاً أن "هدفنا هو إنتاج جهاز ألعاب الفيديو الأقوى في العالم".

ومن المزمع طرح هذا النموذج الجديد من الجهاز المعروف بـ"بروجكت سكوربيون" في نهاية العام 2017.

وأعلنت "مايكروسوفت" في هذه المناسبة أيضاً عن إتاحة إمكانية اللعب في الوقت نفسه على أجهزة "إكس بوكس" والحواسيب العاملة بنظام "ويندوز".

وتهيمن شركة "سوني" على مجال ألعاب الفيديو مع أجهزة "بي إس 4" التي بيعت منها أكثر من 40 مليون نسخة منذ طرحها في الأسواق في نهاية العام 2013. ولم تكشف "مايكروسوفوت" من جهتها عن أرقام خاصة بمبيعات أجهزة "إكس بوكس وان" التي سوقت في المدة عينها، غير أن الخبراء يقدرون أن تكون مبيعاتها قد بلغت نصف تلك التي حققتها "بي إس 4".

وكانت "سوني" قد خفضت العام الماضي سعر جهاز "بلايستايشون 4" المنافس الأكبر لـ"إكس بوكس" 50 دولاراً إلى 350 دولارا. وقامت "مايكروسوفت" بالمثل مع تقديم "إكس بوكس وان" من دون جهاز الاستشعار "كينكت" بسعر 350 دولاراً.