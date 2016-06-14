Emojifi لإرسال وجوه تعبيرية مع كلمات دالّة على أندرويد

لا شك أن استخدام رموز "الإيموجي Emoji" يُعد من الأشياء الأساسية عند استخدام تطبيقات التواصل الفوري، لذلك يعتمد الكثير من المستخدمين على تطبيقات مختلفة للتعامل مع رموز "الإيموجي" من بينها لوحات المفاتيح المخصصة لهذا المجال.

تطبيق Emojifi المتوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد يعتبر من التطبيقات الجديدة والمميزة لتسهيل إرسال "الإيموجي" مع كلمات دلالية محددة عند استخدام تطبيقات التواصل الفوري.

وبخلاف التطبيقات الأخرى، فإن التطبيق يستخدم لوحة المفاتيح الافتراضية في الهاتف ويوفر اقتراحات للرموز دون الحاجة للتبديل للوحة مفاتيح أخرى.

بعد تنزيل التطبيق ستلاحظ ظهور رموز "الإيموجي" على شريط يسمى شريط "الإيموجي" وبالتالي لن تكون بحاجة للانتقال بين الصفحات للحصول على رمز "الإيموجي" المناسب لإرساله.

ويعتمد التطبيق على الكلمات الدلالية لإرسال رموز "الإيموجي"، بحيث يُمكن للمستخدم تخصيص كلمات دلالية معينة لتعمل مع رموز "إيموجي" من اختياره ويتم تحديدها مسبقاً من قبل المستخدم، كل ما عليك فعله هو النقر المطول على رمز "الإيموجي" وسيقوم التطبيق بإضافة رمز "الإيموجي" مع الكلمة الدلالية الخاصة به.

أخيراً، فإن تطبيق Emojifi متوافق مع أغلب تطبيقات التواصل الفوري والشبكات الاجتماعية من بينها "واتساب"، "فيسبوك" "مسنجر"، "تويتر"، "سناب شات"، "كيك" و"إنستاغرام".