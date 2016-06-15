هكذا تجمّع حساباتك على الشبكات الاجتماعية في مكان واحد

يحتاج الكثير من المستخدمين إلى تضمين حساباتهم على الشبكات الاجتماعية عبر مواقع معينة لتسهيل الوصول إليها من قبل الآخرين، مثل إضافة حساباتهم الاجتماعية على "فيسبوك" و"تويتر" داخل الملف الخاص بهم على شبكة "إنستاغرام".

ولا شك أن إضافة عدة حسابات يدوياً سيحتاج إلى مساحة كبيرة داخل الملف التعريفي للمستخدم خصوصاً في حال امتلاكه لحسابات على مختلف الشبكات وتطبيقات التواصل الفوري.

لكن مع خدمة shortcutz سيكون بإمكانك تجميع حساباتك الاجتماعية المختلفة في مكان واحد من خلال إضافتها عبر رابط مخصص بصورة جذابة، ومن ثم سيكون بوسعك مشاركة هذا الرابط إلى أي حساب أو ملف تعريفي خاص بك.

ويُمكن للمستخدمين تخصيص الرابط من خلال إضافة فيديو "يوتيوب" أو "فيميو"، بحيث سيظهر الفيديو أعلى الحسابات الاجتماعية الخاصة بالمستخدم.