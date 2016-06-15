"تويتر" تتيح إعادة مشاركة التغريدات أو الاقتباس منها

أعلنت شبكة التدوين المصغر" تويتر" في تغريدة نشرتها على حساب الخدمة الرسمي عن إطلاقها ميزة جديدة تتيح من خلالها للمستخدمين إمكانية قيامهم بإعادة مشاركة تغريداتهم أو الاقتباس من تغريدة قاموا بنشرها سابقًا.

وتعتبر هذه الميزة مهمة للكثير من المُستخدمين الذين يريدون تذكير مُتابعيهم بشكل مُستمر بما قاموا بنشره في السابق، وكانت الخدمة تُتيح في السابق إمكانية إعادة المُشاركة والاقتباس من التغريدات التي قام أشخاص آخرون بنشرها.

كما تُسهل الميزة الجديدة على المُستخدمين الذين كانوا يلجؤون سابقًا إلى استعمال طريقة النسخ واللصق لمحتوى التغريدات القديمة لإعادة نشرها مرارًا وتكرارًا.

وكانت "تويتر" قد ألمحت إلى التحديث في الشهر الماضي، إلى جانب إعلانها عن عدد من التغييرات الأخرى التي تنوي إدخالها مثل إزالة صور وأسماء المستخدمين من عداد المحارف الذي يسمح بعدد 140 محرف في التغريدة الواحدة.

واستكملت "تويتر" تحديثاتها عبر إعلانها بالأمس عن تعديل سياسة الحظر المتبعة على خدمة التدوين المصغر خاصتها، لتجعلها أكثر شمولًا ولتفادي الثغرات التي كانت تعاني منها في السابق.

ومنع تعديل سياسة الحظر المتبعة المُستخدمين من رؤية تغريدات أو متابعة أو إرسال رسالة خاصة للأشخاص الذين قاموا بحظرهم، أو حتى رؤية التغريدات في حال قام طرف ثالث بإعادة تغريدها.