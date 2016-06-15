SMS على فيسبوك ماسنجر مجدداً

أعلنت شبكة فيسبوك الاجتماعية إضافتها ميزة دعم الرسائل القصيرة SMS إلى تطبيق ماسنجر للمحادثات والمكالمات الفورية على نظام أندرويد مجدداً.

وتسمح الميزة الجديدة للمُستخدمين باستقبال وقراءة والرد على المحادثات المعتمدة على الرسائل القصيرة SMS ضمن تطبيق ماسنجر للهواتف المحمولة على نظام أندرويد بشرط اختيار ماسنجر ليكون تطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي في الجهاز.

وبمجرد تفعيل الميزة الجديدة ستتحول المحادثات الموجودة ضمن فيس بوك ماسنجر إلى اللون الأزرق، بينما تظهر الرسائل القصيرة باللون البنفسجي بحيث لن يحتاج المُستخدم إلى استعمال تطبيق مخصص للرسائل القصيرة عند تفعيل الميزة واستعمال ماسنجر لهذا الغرض.

وتدعم ميزة الرسائل القصيرة ضمن ماسنجر النصوص الكتابية والمحتوى الفيديوي والصوتي والصور والرموز التعبيرية والملصقات ومشاركة الموقع الجغرافي.

وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من توفير الميزة لنظام أندرويد فقط، إلا أنه بإمكان المُتلقي استلام الرسائل المُرسلة عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر، وبغض النظر عن المنصة التي يستخدمها.

وبحسب فيسبوك فإنه لن يتم تحميل أو تخزين الرسائل القصيرة الخاصة بالمُستخدم ضمن خوادم الشركة، بل يتم إرسال وإستقبال جميع الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المُتعددة من خلال الطرق التقليدية لشركات الاتصالات.

وقد يستغرق وصول هذه الميزة لجميع مُستخدمي فيس بوك ماسنجر على أندرويد إلى بعض الوقت، ولم توضح الشركة فيما إذا كان ينبغي استخدام رقم إصدار مُعين من التطبيق أو أن الخدمة تصل للجميع عبر خوادم الشركة.

تجدر الإشارة إلى قيام الشركة قبل بضع سنوات بإضافة مثل هذه الميزة، وسمحت للمُستخدمين بتعيين تطبيق ماسنجر بمثابة تطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي، لتقوم في نوفمبر عام 2013 بإزالة تلك الميزة.