بعد السلة.. "فيسبوك" تتيح لعب كرة القدم عبر مسنجر

أضافت شركة "فيسبوك" في التحديث الأخير لتطبيق التراسل الفوري خاصتها "مسنجر Messenger " ميزة جديدة تتيح للمستخدمين لعب كرة القدم بين بعضهم من خلال إرسال رمز "كرة القدم" لتظهر لعبة مصغرة سرية.

ويأتي ذلك تماشيًا مع بطولة كأس الامم الاوروبية Euro 2016 المنعقدة حالياً في فرنسا، وقامت الشركة سابقًا بإضافة لعبة الشطرنج ولعبة كرة السلة، والتي أشارت الشركة إلى أنه تم لعبها مليار مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ولبدء اللعبة، ما على المستخدم إلا إرسال رمز "كرة القدم" إلى صديق عبر "فيسبوك مسنجر"، ثم النقر عليه. وبعد ذلك، ستظهر اللعبة، ويتعين على المستخدم القيام بالحفاظ على الكرة في الهواء لأطول وقت ممكن لتجميع أكبر عدد من النقاط.

وتعمل الشركة على إيصال اللعبة لجميع مُستخدمي التطبيق البالغ عددهم 900 مليون مُستخدم نشط شهريًا، مما يعني انها قد تحتاج لبعض الوقت للوصول لمُختلف المُستخدمين.

وكانت "فيسبوك" قد قامت في شهر مارس الماضي بإطلاق لعبة كرة السلة ضمن تطبيق "ماسنجر"، وتم لعبها أكثر من 300 مليون مرة خلال عدة أيام فقط.

وتعمل اللعبة، وبشكل مشابه للعبة كرة السلة، على تطبيق "مسنجر" الموجه لأنظمة "أندرويد" و"آي أو إس"، وليس لمُستخدمي المنصة على أجهزة سطح الحاسب أو عبر شبكة الإنترنت.